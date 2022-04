Skoler vil ikke have elever i krænkende kostumer sidste skoledag

Mange af skolelederne i det syd- og sønderjyske, TV SYD har snakket med, er opmærksomme på, at der kan opstå udfordringer, men de mener ikke, at der er problemer.

Et af stederne er hos Englystskolen i Børkop. Her involverer man eleverne, men sender dem også hjem for at skifte, hvis påklædningen overskrider nogle grænser.

- Hvert eneste år, når vi har sidste skoledag, så har vi en snak med de unge mennesker. Det skal være en sjov dag for alle - børn og voksne. Vi har klare holdninger til opførsel. Druk og dresscode-reglerne er, at man ikke skal blive stødt af det, siger John Wind, der er afdelingsleder for 4.-9. klasse på Englystskolen i Børkop og fortsætter:

- Hvis kostumerne er for udfordrende, kan vi sende elever hjem for at skifte. Det gælder både piger og drenge.