Fortiden sprænges i luften i Horsens efter fund af panserminer

Borgeren havde søndag sidst på formiddagen ringet til politiet for at fortælle, at han havde fundet minerne i et skovstykke nær Bygholm Sø ved Horsens.



Det oplyser vagtchef Mads Flansmose fra Sydøstjyllands Politi.

Skarpe genstande

Sydøstjyllands Politi tilkaldte derefter Forsvarets Ammunitionsrydningstjeneste, EOD, for at vurdere de to panserminer, som var blevet bippet frem af borgeren.