Kommuner når rekordhøje smittetal - men der er et forbehold

Det betyder, at man har 220.896 prøvesvar at tage udgangspunkt i - modsat søndagens tal, der var baseret på 121.604 tests.

De ekstra høje tal ses også i de kommunale og regionale tal, hvor smittetallene stiger i samtlige kommuner i TV SYDs sendeområde på nær Billund Kommune.

Særligt i Esbjerg, Fredericia og Haderslev kommuner har smitten taget ekstra fat siden fredag. Mandag er de blandt de kommuner med de højeste incidenstal.

I Esbjerg har tallene været stigende siden fredag, hvor man er gået fra et incidenstal på 447 smittede per 100.000 indbygger til 577 smittede. I Haderslev er man gået fra et incidenstal på 517 til nu 630. Også Fredericia er gået fra 536 til 606.