Kongehuset takker syd- og sønderjyderne for hilsen

Før tronskiftet mødte mange syd- og sønderjyder op i Kirkesalen på Koldinghus. Her blev en stor, blank planche sat op, hvor de fik mulighed for at skrive en hilsen til dronningen.

Den mulighed tog mange imod, og søndag, få timer før tronskiftet, afleverede TV SYDs Mark Bundgaard gaven og hilsenerne i Det Gule Palæ i København.