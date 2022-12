Kontanthjælpsmodtagere må igen handle over grænsen

Det er Beskæftigelsesministeriet, der efter omtale i medierne og en henvendelse fra Folketingets Ombudsmand, har igangsat vurderingen, der spår tvivl om, hvorvidt Danmark overholder EU-lovgivningen i forhold til fri bevægelighed. Derfor er reglerne nu sat bero.

Den seneste tid har flere medier berettet om, hvordan kommuner trak kontanthjælpsmodtagere i deres ydelse, fordi de tog over grænsen for at handle.

Blandt andet Aabenraa Kommune har trukket kontanthjælpsmodtagere i deres ydelse for at rejser over grænsen.