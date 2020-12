Kraftig blæst og vindstød af stormstyrke søndag

Søndag får vinden godt fat i Danmark og særligt den jyske vestkyst.

De vestjyske kommuner kan nemlig forvente stormende kuling og vindstød af stormstyrke op mod 30 meter i sekunder.

Det skriver DMI, der i den forbindelse har udsendt en kategori 1-varsel om voldsomt vejr søndag mellem klokken 5 og 18.

Vindstød af stormstyrke kan betyde, at tagsten blæser ned og at træer kan vælte. Desuden er der risiko for, at trafikken bliver påvirket med aflyste tog og spærrede broer til følge.

Starter i de sydvestlige egne

Blæsten vil tiltage natten til søndag i hele landet. DMI forventer, at de kraftigste vinde vil starte søndag morgen i de sydvestlige egne. Derefter breder vinden sig hurtigt til hele Vestkysten ret hurtigt i morgentimerne. Det betyder, at de kraftigste vinde det enkelte sted kan vare mellem seks og otte timer.