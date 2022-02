Lad bilen op og vask tøjet under stormvejret

Derfor skal man endelig udnytte weekendens stormvejr til at få ladet elbilen op eller forbruge anden form for el frem for, når det er mere vindstille.

- Det er både godt for klimaet og privatøkonomien, hvis man lader elbilen op, når det blæser. Man skal tage aktiv stilling til, hvornår priserne på el er høje og lave. Det er mit helt klare budskab, siger han.





Aftale er afgørende

Hvorvidt man kommer til at mærke, at elpriserne falder, kommer an på, om man har en fast aftale om en pris med sit elselskab eller om man er på en variabel aftale, der er baseret på vurderinger time for time.

- Når man har en variabel pris, så er der større udsving, og når der er lidt vind, er energien dyrere, og når det blæser meget, så er energien billigere, forklarer seniorøkonomen, der dog påpeger at andre faktorer også spiller ind på priserne.