Advarsel: Risiko for vindstød af orkanstyrke i landsdelen

DMI varslede onsdag om risiko for vindstød af stormstyrke i morgen fredag, men dette varsel er nu skruet op, og DMI advarer i stedet om 'farligt vejr' med risiko for vindstød af orkanstyrke.

For et par uger siden tog Malik Danmark med storm, og fra fredag aften til lørdag morgen vil stormen Nora ramme Danmark.

Ifølge DMI, forventes storm over den sydlige og sydvestlige del af landet og på Bornholm. Vinden vil komme fra sydvest og vest med middelvind på 20 til 27 m/s, med vindstød af orkanstyrke 32 og 37 m/s.

- Det er en hurtig storm, det betyder, at der det enkelte sted, ventes de kraftigste vinde at vare mellem 3 og 6 timer, skriver bagthavende meteorolog Frank Nielsen på DMIs hjemmeside.



Udover stormvejret varsler DMI også om risiko for forhøjet vandstand for Vadehavet torsdag. Det forventes, at vandstanden i løbet af eftermiddagen kan stige til mellem 2,4 og 2,7 meter over normalen.