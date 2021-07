Lille by er hårdt ramt af corona: - Alle borgere skal testes hurtigst muligt

En af de største stigninger er sket i Esbjerg Kommune, hvor byen Bramming med cirka 7.100 indbyggere er særligt hårdt ramt. Her er der nu registreret omkring 20 smittede, og derfor opfordrer kommunen alle i byen til at lade sig teste.

”Vi har brug for, at alle borgere hurtigst muligt bliver PCR-testet, så vi kan få inddæmmet det her smitteudbrud i Bramming,” fortæller Arne Nikolajsen, der er direktør for Sundhed & Omsorg i Esbjerg Kommune.