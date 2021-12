Louise Degn om krænkende episoder på TV 2: - Det handler om ulige magtforhold

Hun var nemlig praktikant på TV 2 Nyhederne i starten af 00'erne, hvor hun blev mødt af en kultur, der kunne være svær at være i som praktikant.

I dokumentaren fortæller den nu tidligere TV 2-medarbejder om en episode, hvor hun i 2003 var 23 år og blev inviteret hjem til Jes Dorph-Petersen sammen med en redaktør.

Her blev hun opfordret til en trekant, noget som hun afslog. Derfor forlod hun lejligheden, men på vej ud blev hun kysset og befamlet af de to mænd.

Jes Dorph-Petersen fortæller til TV SYD, at han fastholder den forklaring, han tidligere har givet i en tidligere advokatundersøgelse, som TV 2 har fået lavet. Han husker ikke selv episoden, Louise Degn fortæller om, men han afviser den ikke. Han beklager dybt overfor Louise Degn, at han har udsat hende for en krænkelse.

Forskydning i magtpositioner

Krænkelsen har da også sat sine spor i Louise Degn.

- Man bar på så meget skam, at man ikke engang turde sige det til sin egen mor, siger hun.

Selvom episoden efterfølgende har haft betydning for Louise Degn, så understreger hun over for TV SYD, at hun ikke er ude efter enkeltpersoner, men at episoden skal ses som et eksempel på et ulige magtforhold.

- Dengang var der en meget stærk forskydning i magtpositioner, og det var den, der blev udnyttet. Derfor handler det at stå frem om at give et bidrag til at få opklaret, hvad sexisme egentlig er, hvorfor er det så problematisk, og hvorfor det stadig er aktuelt at tale om i dag. Det er det fordi, at der stadig er et problem mange steder, siger Louise Degn.

Dengang havde Louise Degn hverken chefer eller kolleger, som hun kunne tale om krænkelserne med, og derfor håber Louise Degn, at mange vil bruge dokumentaren til at forholde sig til sexisme, så folk, der bliver udsat for det samme, kan få den hjælp, hun ikke fik for godt 18 år siden.

- Jeg har et oprigtigt ønske om at være med til at flytte den her debat om arbejdsmiljø og sexisme i en positiv retning, så hvis vi alle når dertil, hvor vi reflekterer over det en gang i mellem, så tror jeg, at vi er nået langt. Så vil jeg synes, at det har været det hele værd, siger hun.

Ikke kun væmmelige kommentarer

Selvom der har været grove kommentarer rettet mod Louise Degn, så oplever hun, at størstedelen har været af positiv og støttende karakter.

Det ændrer dog ikke på, at flere rammer forbi skiven i deres kritik af de 11 nuværende eller tidligere TV 2-ansatte, mener Louise Degn.

Én af de negative kommentarer på Facebook lyder:

"Hvad med at undersøge, hvilke kvinder der tilbød sig selv for at fremme deres karriere?"

Dette giver Louise Degn ikke meget for, da det ikke er det, som sagen handler om. Derfor opfordrer hun folk til at tænke sig om, inden de skriver hadefulde beskeder.

- Næste gang man sætter sig ned og skriver et eller andet grimt, så kunne man jo overveje, at det er nogens barn, man skriver om, siger hun.

Hvis du vil vide mere om sagen, kan du læse et længere skriv, som Information har lavet. Det kan læses her.