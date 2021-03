Mangler du underholdning til påskefrokosten? Ta’ TV SYDs påskequiz

Sådan spiller du en kahoot-quiz

Åbn ovenstående link på en computer. Tryk på den grønne knap 'play as guest'. Vælg 'continue as guest' og vælg derefter at spille 'classic'.



Download app'en 'Kahoot' eller gå til www.kahoot.it på din telefon. Skriv quizzens 'game pin', som bliver vist på computeren, ind på jeres telefoner og giv jer selv et kaldenavn - så er I klar til at spille.

Spørgsmålene bliver vist på computerskærmen og har fire svarmuligheder hver. De fire svarmuligheder har hver sin farve. De samme farver bliver vist på din telefon. Tryk på den farve, der passer til det svar på computeren, du vil gætte på.

Det gælder om at svare rigtigt, men også hurtigst. Den med flest point efter de 12 spørgsmål vises øverst på sejrsskamlen til slut. God fornøjelse!