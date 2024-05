Oprykningsfest i Haderslev

Også José Gallegos nåede at brænde en stor chance, før Kristall Ingason tordnede bolden i nettaget til 1-0, da islændingen var først over en returbold.

Så var der superligastemning og glæde at finde hos størstedelen af de 6555 tilskuere, men fem minutter efter føringsmålet satte Sofus Berger en lille dæmper på Sydbank Park. Lejespilleren fra Viborg kanonerede bolden op i krydset.

Sønderjyderne fik mulighed for at generobre føringen kort efter på noget så sjældent som et indirekte frispark i feltet, men Maxime Soulas høvlede bolden langt over mål.

Det forløsende føringsmål lod vente på sig, og Tobias Klysner formåede med et kvarter tilbage af opgøret at brænde på et tomt mål.

En kæmpe brøler af keeper Mattias Lamhauge førte dog til, at Sønderjyske sikrede oprykningen på sjoveste vis. Færingen kunne ikke holde en trillende bold, og Søren Andreasen var vaks og udnyttede fejlen til at score til 2-1.

Sønderjyske spillede i Superligaen i perioden 2008-2022, men klubben fra Haderslev ramte en nedtur efter at være kommet på udenlandske hænder og rykkede ned.

Siden nedrykningen for to år siden er Sønderjyske kommet tilbage på lokale hænder, og fra juli konkurrerer klubben igen med de bedste hold i landet.