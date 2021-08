Med et års forsinkelse fejres 100-året for Genforeningen med royalt besøg

Med et års forsinkelse blev Genforeningen i dag fejret med royalt besøg på Ejer Bavnehøj.

- Det er et folkemøde, som er specielt i år, fordi vi skal fejre 100-året for Genforeningen. Det kunne vi nemlig ikke sidste år på grund af corona, så vi valgte at flytte det samme program til i år, siger Anna Margrethe Andersen, der er formand for Grænseforeningen for Skanderborg og omegn.

På dagens program var der først gudstjeneste i det fri, efterfulgt af koncert med Hjemmeværnets Musikkorps.