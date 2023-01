Millioner af kroner skal tilbage til gas-kunder - også i Syd- og Sønderjylland

77 millioner kroner tilbage

Norlys, der er en af landets største forsyningsselskaber, betaler over 77 millioner kroner tilbage til 18.500 forbrugere, der kan se frem til i gennemsnit 4.200 kroner.

Nogle får ifølge Ekstra Bladet op mod 20.000 kroner tilbage.

Mange af dem bor i Syd- og Sønderjylland.

- Det skyldes både, at kunderne har været gode til at spare på gassen, og at gasprisen har været væsentligt lavere end det, vi fastsatte den til på a conto-beløbet. Det skyldes især, at vi har haft en varm vinter, siger Mads Brøgger, direktør i Norlys Energi.