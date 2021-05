Murstensgaranti på boligkøb i yderområder: Her er reaktionerne fra regionale folketingsmedlemmer

SF: Stoppe affolkningen i landområderne

I den anden side af folketingssalen er SF overordnet set ganske begejstrede for regeringens forslag om at indføre en statsgaranti, siger Karina Lorentzen (SF).

Hun siger, at det er forståeligt, at banker og realkreditinstitutter kun giver lån til købere, som er i stand til at tilbagebetale lånet. Men understreger også, at det er problematisk, at der er sorte pletter indenfor landdistrikternes postnumre, fordi det skaber utryghed.

- I kølvandet på coronakrisen og den efterfølgende økonomiske krise, er det vigtigere end nogensinde før, at vi finder en løsning. Det er nøglen til at stoppe affolkningen i landområderne og skabe tryghed om, at du kan omsætte dit hus. Folk skal ikke tvinges over i mærkelige lånekonstruktioner til en høj rente hos Udenombanken for at kunne lykkes. Det skaber ulighed på boligmarkedet, og derfor må staten træde til, siger Karina Lorentzen valgt i Sydjyllands Storkreds.

Glæde hos landdistrikterne

Udspillet får stor ros med på vejen af Landdistrikternes Fællesråds formand Steffen Damsgaard, som kan genkende problematikken om, at det enten er svært eller helt umuligt at få et realkreditlån, når man kommer væk fra de større byer.

- Flere virksomheder og erhvervsdrivende i landdistrikterne har en oplevelse af, at det er svært at skaffe den nødvendige kapital og optage lån. Det er en væsentlig vækstbarriere, som regeringen nu politisk tager hånd om. Jeg vil gerne rose, at regeringen én-til-én har lyttet til vores forslag om nedsættelse af lånegrænsen i Vækstfonden, siger Steffen Damsgaard i en pressemeddelelse.

Modellen skal nu drøftes med den finansielle sektor.