Ny EU-dom siger god for pantfrie tyske dåser - men kampen fortsætter

Op ad bakke

Ifølge cheføkonom i Sydbank Søren Kristensen betyder dommen fra EU, at der stadig vil være trafik og efterspørgsel i butikkerne over grænsen.

Han mener ikke, at der er så meget, de danske butikker kan gøre for at konkurrere med de tyske grænsebutikker.

- De må bide i det sure æble og acceptere, at tyske butikker har en fordel, som betyder, at de danske mister omsætning og kunder i butikken, siger Søren Kristensen.