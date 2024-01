Nye Borgerliges endeligt får andre til at gnide sig i hænderne

Dermed skal otte byråds- og regionsmedlemmer fra Syddanmark blive løsgængere eller se sig om efter et nyt parti. Derudover skal Pernille Vermund, som er valgt ind i Sydjyllands Storkreds, finde et nyt parti. Hun siger nemlig, at hun ikke er færdig med politik.



- Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne klapper i hænderne lige nu, siger politisk analytiker ved JydskeVestkysten Rikke Baltzer.

Hun vurderer, at de to borgerlige partier har gode muligheder for at absorbere de politiske profiler fra Nye Borgerlige. Samtidig skal de kæmpe om en ny profil i det politiske landskab, hvor der venter et kommunalvalg i november 2025.