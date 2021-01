Nytårsaften: Få ramt af fyrværkeriskader og færre brande end normalt

Halvering af udrykninger

Hos de fem brandvæsener, der opererer i TV SYDs 14 kommuner har det også være en langt roligere nat end normalt. De har måtte i alt rykke ud 54 gange i forbindelse med fejringen af nytårsaften.

Otte af gangene var det Brand- og Redning Sønderjylland, der holder til i Aabenraa, der blev kaldt ud. For dem er det cirka en halvering i forhold til normalen.

Covid-19 har skylden

Der var også stille på brandstationen i Aabenraa i dag. Det var stilhed ikke efter en storm men nærmere en svag brise. Og det er måske en af de få ting, vi kan takke coronaen for, eller rettere syd- og sønderjyderne, der har været gode til at gøre, hvad der bliver sagt.

- Jeg tror, det skyldes, at vi har været gode til at følge myndighedernes anbefalingerne om ikke at samles så mange, og så tror jeg også at regnen har gjort sit til at holde folk hjemme, siger Torben Groos, der er operativ chef hos Brand og Redning Sønderjylland.



Det de har været kaldt ud til, er dog det samme som andre år.

- Det er de sædvanlige brande, ild i nogle skraldespande og containere, en mindre naturbrand, der skyldes noget batterifyrværkeri, der er skudt forkert af, og så var det tæt på en gårdbrand i et tilfælde, men den fik ejerne selv slukket, siger Torben Groos.