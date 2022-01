Over 30 børn har forsøgt at importere våben til Syd- og Sønderjylland

Syd- og Sønderjyllands politi har de seneste tre år registreret 42 sager, hvor børn har forsøgt at importere våben til Danmark.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Den ulovlige import bliver opdaget i forbindelse med Toldstyrelsens kontrol af pakker, der bliver sendt som luftpost. Her konfiskerer Toldstyrelsen våbnene og overdrager sagerne til politiet.

I løbet af årene 2019 til 2021 blev der konfiskeret 1.384 ulovlige våben, der var sendt fra udlandet til borgere i Syd- og Sønderjylland. I 2019 fik 30 børn mellem ni og 14 år konfiskeret de våben, de havde købt på internettet i udlandet.

- Sagerne sender et alvorligt signal om, at forældrene skal være mere opmærksomme på, hvad deres børn foretager sig på nettet, siger vicepolitiinspektør Christian Østergård fra Syd- og Sønderjyllands Politis Forebyggelsessektion i pressemeddelelsen.

Kender våben fra computerspil

Politiet peger på, at de mindreårige børn ofte kender våbnene, de bestiller fra udlandet, fra computerspil.

- Vores umiddelbare vurdering er, at de mindreårige ikke er klar over, at det er ulovligt at være i besiddelse af de våben, de har købt, siger vicepolitiinspektøren.

Politiet vurderer desuden, at de mindreårige ikke køber for eksempel knive for at bruge dem i det offentlige rum, men fordi de ser flotte ud – ligesom på computerskærmen.

De fire syd- og sønderjyske børn, der i 2021 fik konfiskeret våben, er mellem 12 og 14 år. Tre af dem har fortalt politiet, at de ikke vidste, at det var våben.

Børnene har forklaret, at de troede, at en strømpistol fra Kina, et mergelspir fra Malaysia og en totenschlæger fra Malaysia henholdsvis var en mobiltelefon, en nøglering med form som et lyn og en tryllestav. Den fjerde havde købt en halskniv med indbygget knojern efter at have set tilsvarende våben i computerspil.



Da børnene ikke er over den kriminelle lavalder på 15 år, kan de ikke straffes for den ulovlige import. Børnene får konfiskeret deres indkøb og skal til afhøring hos politiet sammen med forældrene.