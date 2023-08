Parkeringsvagter eller ingen parkeringsvagter - det er spørgsmålet

Nu er det ikke sådan, at man ikke kan få en p-bøde i Haderslev, for det kan man. Men byen har indtil nu kun haft en af deres egne ansatte til at patruljere i byen i timer om ugen. Det vil blive sat op til 15 - 20 efter hvordan, det nu kan passe.

- Vi kører efter princippet, at første gang så la'r vi dig gå. Vi tror, at det er bedre for stemningen, hvis vi begynder med en løftet pegefinger. Der er jo heller ikke nogen penge i det, fortæller Carsten Leth Schmidt, (S), formand for Teknik- og Klimaudvalget.