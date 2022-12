Regina, Magnus og Natasja glade for ny kampagne - vil ikke finde sig i kundernes tilsvininger

Dog tror han på, at den nye kampagne kan gøre en forskel. Han har nemlig selv gode erfaringer med, at kunderne godt kan se, at det ikke er fair at lade frustrationerne gå ud over de ansatte, når de bliver konfronteret med det.

- Jeg oplevede for nyligt, at en kunde blev sur over en fejl på en bon og fik sagt nogle knap så pæne ting til kasseassistenten. Jeg tog en snak med ham, og det endte med, at han faktisk kom tilbage et par dage efter og undskyldte til både mig og ungearbejderen, fortæller Magnus Houmann Sørensen.

Ny i job

En anden, der håber på, at Salling og HK's nye kampagne kan afhjælpe problemerne, er Natasja Nielsen.

Hun arbejder som servicemedarbejder på Cirkel K i Esbjerg, og har endnu ikke oplevet at blive talt grim til, men det tror hun, der er en nem forklaring på.

- Jeg er nyansat, så jeg render stadig rundt med et skilt, hvor der står 'ny i job', og det tror jeg gøre kunderne mere forstående, siger Natasja Nielsen.