Kommune vil betale sanktionerede kontanthjælpsmodtagere tilbage

Kontanthjælpsmodtagere i Aabenraa Kommune, der er blevet trukket i kontanthjælp for at rejse over grænsen, kan se frem til at få penge tilbage.

Det fortæller Dorrit Knudsen, der er byrådsmedlem og medlem af Arbejdsmarkedsudvalget i Aabenraa Kommune.

- Det vi gør nu er, at vi straks mandag morgen går i gang med at gennemgå alle de sager for borgere, der bliver sanktioneret lige nu og her, genoptager dem og udbetaler pengene tilbage til dem så hurtigt som overhovedet muligt, siger hun.

Udmeldingen kommer efter, at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fredag sendte et brev til alle landets kommuner.