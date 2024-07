Massive mængder regn og stærk storm ramte regionen

Af Charlotte Sølvsten Udgivet 7. jul

For 50. gang begiver 150 vandrere fra hele verden sig ud på de 300 kilometer ad den gamle Hærvej med vandreforeningen Fodslaw. På syv dage går de turen fra Slesvig til Viborg.

Kurt Vingborg vandrede for første gang på Hærvejen i 1975 med vandreforeningen Fodslaw. Søndag går han sin 33. tur på den legendariske vandrerute. - Jeg kan ikke forklare, hvad det gør ved en at gå så langt. Men jeg nyder det, og jeg kan bare godt lide at bevæge mig og har altid gjort det, fortæller den 73-årige pensionerede tømrer fra Nørre Snede.

Hærvejen også kendt som Oksevejen Hærvejen er kendt som en gammel vej ned gennem Jylland fra Viborg til Dannevirke.

De jyske hærveje eller alfarveje forbandt Danmark med Tyskland og dermed det øvrige Europa over land. I middelalderen blev de bl.a. benyttet af mange pilgrimme.

Inden for handelen var det okseeksporten (se studehandel), der fra 1400-tallet satte sit præg på ruterne (drivvejene) langs den jyske højderyg, hvoraf flere fik navne som Oksevejen og Studevejen. Kilde: Den Store Danske Fold ud

Pernille Westergaard har aldrig før gået hærvejsruten. Men søndag morgen klokken 07 snører hun og Kurt Vingborg sammen med 148 andre vandrere støvlerne foran A. P Møller skolen i Slesvig, for at begive sig ud på den 300 kilometer lange tur, som de skal gå på syv dage. - Jeg glæder mig virkelig meget. Det er så skønt at komme ud og bare nyde naturen og bare gå, fortæller Pernille Westergaard, der bor i Vojens.

Pernille Westergaard begyndte at gå i 2021. Hun ville være sundere. Her er hun på vandretur i Harzen i 2023.

Begyndte at gå for at blive sundere Det er første gang, hun skal gå turen. Og det med at gå langt er også forholdsvis nyt for den 49-årige kvinde. - Jeg begyndte at gå i 2021 under corona, fordi jeg gerne ville bevæge mig mere og trængte til at tabe mig. Jeg havde set det ene tv-program efter det andet med folk, der lagde deres livsstil om, og det ville jeg også, fortæller Pernille Westergaard.

Pernille Westergaard gennemførte 50 kliometer-vandreturen 'over stok og sten' sammen med sine venner i 2023. Foto: Privatfoto

Hun tog først en måned i et træningscenter og fik en coach til at hjælpe med træningen. - Jeg har en diskusprolaps i nakken, som genererede mig meget, så jeg skal passe med, hvad jeg laver. Men jeg kan gå uden problemer. Et hold venner fik lokket Pernille med på nogle af deres vandreture, og så var hun 'hooked', og begyndte at gå jævnligt. - De første to kilometer var forfærdelige, fortæller den efterhånden erfarne vandrer. - Men nu går jeg snildt mellem en tur på mellem 10 og 20 kilometer to og tre gange i ugen. Og nu her op til hærvejsturen, hvor nogle af de længste dagsvandringer er op mod 50 kilometer, har jeg trænet lidt mere intensivt, forklarer hun.

Pernille Westergaard går mellem 10 og 20 kilometer flere gange om ugen. At gå får hende til at tømme hovedet og bare nyde naturen. Foto: Privatfoto

Pernille går nogle gange med sin datter, som ikke kan forstå, hvorfor moren ikke sætter propper med musik i ørene under turene. - Det kommer ikke til at ske, for så kan man ikke tømme hovedet og bare nyde naturen og se den hare, der hopper på marken, rådyret med kid, eller høre fuglene synge, lyder fra Pernille Westergaard. Kurt har gået langt hele livet Også Kurt Vingborg har de seneste måneder været i skarp træning til turen på den berømte Hærvej, hvor de længste dagsture nærmer sig 50 kilometer. - Sidste fredag gik jeg 50 kilometer. Det tog 12 timer, fortæller han. Kurt Vingborg er en erfaren vandrer, der har gået langt det meste af voksenlivet. - Jeg har ikke noget fast gå-program, men jeg er ofte ude at gå 10 kilometer, og jævnligt bliver det også til 18-20 kilometer.

73-årige Kurt Vingborg (th) gå den 300 kilometer lange tur på Hærvejen for 33. gang i år. Hans bror Ib Vingborg (tv) deltager en gang i mellem på den årligt tilbagevendende tur. Foto: Privatfoto

Han tager også gerne Danmark på tværs eller langs. Alene eller med en af sine brødre og med sin lille trækvogn med telt og sovepose i. - Jeg har gået ture fra Blåvandshuk til Helsingør og fra Gedser til Skagen. Så spænder jeg den lille trækvogn med fornødenheder i, og så går jeg bare. Kurt Vingborg gik de 300 kilometer på Hærvejen med vandreforeningen Fodslaw første gang i 1975.

Kurt Vingborg nummer to bagerst th på billedet, der er taget af en fotograf ved Vejle Amts Folkeblad i 1975. Her gik Kurt turen for første gang. Foto: Privatfoto

- På turen er det, udover glæden ved at gå, også det at slå følgeskab med nogle mennesker og dele det at gå med dem. Flere af dem kender jeg fra de tidligere år. I år gå han med sin 81-årige bror Ib Vingborg.

Kurt Vingborg bagerst th under en frokost, han havde arrangeret under vandreturen for sin bror, Ib, da han fyldt 80 år i 2023. Ib Vingborg sidder i midten tv. Foto: Privatfoto