Særlov om flygtninge fra Ukraine er vedtaget

Et bredt flertal i Folketinget har vedtaget en særlov, som giver ophold til flygtninge fra Ukraine.

Særloven - der også er kendt som ukrainerloven - skal blandt andet gøre det lettere for ukrainere, der er på flugt fra krig, hurtigt at få et arbejde, komme i skole og modtage offentlige sundhedsydelser.



Kun partiet Frie Grønne stemte imod, mens Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og Alternativet stemte hverken for eller imod.

Det er aftalt, at særloven for de ukrainske flygtninge som udgangspunkt skal gælde i to år med mulighed for forlængelse.



Politi klar til ny lov

Syd- og Sønderjyllands Politi bevogter den danske grænse til Tyskland og har etableret et modtagecenter i det gamle rådhus i Bov.

Brian Fussing er chef for Udlændingekontrolafdelingen (UKA Vest), som tager sig af stikprøvekontrollen af indrejsende til landet.



- Lige så snart loven er vedtaget og det er afklaret, hvad politiet skal bistå med i den forbindelse, tager vi selvfølgelig hul på det arbejde og sørger for, at det virker, som det skal - så hurtigt som det overhovedet er muligt, udtaler han til TV SYD.

3.000 har allerede søgt

Før særloven var endeligt vedtaget havde cirka 3.000 ukrainere onsdag middag bestilt tid til at indgive ansøgning om opholdstilladelse efter særlovens regler.

Det oplyser Udlændingestyrelsen.

Det sker ved at bestille tid til et møde i Udlændingestyrelsens Borgerservice. Her indgiver man sin udfyldte ansøgning sammen med sine identitetspapirer og øvrige relevante dokumenter.



Man får samtidig taget biometri (ansigtsfoto og fingeraftryk).

Efterfølgende får man at vide, om ansøgningen bliver godkendt.

Antallet af ukrainere, der har søgt ophold efter særloven, er næsten det dobbelte af antallet, der siden krigens begyndelse har søgt asyl.

Samtidig viser data fra styrelsen, at siden krigen i Ukraine brød ud 24. februar, har 1.733 ukrainere søgt asyl i Danmark.

Artiklen opdateres...