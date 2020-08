Se billederne: Hed søndag har fået folk i hobetal til at søge mod strandene

Det meget varme vejr med temperaturer omkring de 30 grader lokker denne weekend folk ud af byerne og til stranden til en svalende dukkert i det cirka 21 grader varme Vesterhav.

Kystlivredder på Vejers Strand, Sten Thiim Hansen, skønner, at omkring 30.000 mennesker har fundet vej til den populære strand denne søndag. Han har ikke før set så mange mennesker på den ellers meget store strand. Og så er der østenvind. Det giver ekstra travlhed for livredderne.

Livredderne hjælper med stort set alt på stranden

- Folk mister badedyr, der driver til havs, fordi der er fralandsvind, og nogle forsøger at svømme efter dem, hvad man absolut ikke skal gøre. Desuden er der en del mennesker, som har brug for et plaster eller en forbinding, når de har skåret sig på muslingeskaller eller glasskår. Vi hjælper også, når børn bliver væk i det store menneskehav, og de skal efterlyses og findes. Vi hjælper selvfølgelig alle, der har brug for det, siger Sten Thiim Hansen.

Kystlivredder Sten Thiim Hansen og makkeren hjælper folk med stort set alle problemer på stranden - også når et barn får et æblestykke galt i halsen. Foto: Anni Kirkeby Lauridsen, TV SYD

Mens TV SYD er på besøg, får en tysk dreng et æblestykke galt i halsen, og livredderne yder førstehjælp til den fireårige dreng og hans familie.

- Vi vurderer, at han ikke er i umiddelbar fare og giver ham støtteilt, men også at han skal tilses af ambulanceredderne. De vælger så at tage ham med på hospitalet til yderligere tjek, så man er sikker på, at hele æblestykket er kommet op, forklarer Sten Thiim Hansen.

En fireårig tysk dreng får hjælp af livredderne, da han får et æblestykke ned i luftrøret. Foto: Anni Kirkeby Lauridsen, TV SYD

Opgaverne for livredderne på strandene har været meget forskellig sommeren 2020. Første del var meget kold med lave badevandstemperaturer og høje bølger, men fordi coronasmitten har betydet, at mange danskere har holdt ferie i landet, og det har uanset vejret betydet rigtigt mange mennesker på de danske strande.

- I begyndelsen af sommeren advarede vi meget mod revlehuller og de høje bølger, og det kolde vand. Det er klart at i det varme vejr og med fralandsvind, er det andre opgaver, vi har, siger Sten Thiim Hansen.

Over en uge med meget varmt vejr

Søndag bliver den 12. dag i træk med en sommerdag, hvor temperaturen kommer over 25 grader, og det bliver det niende døgn i træk med landsdækkende varmebølge.

Sidste weekend og mandag med havde vi tre dage med landsdækkende hedebølge, hvor vi også fik årets foreløbigt højeste temperatur, da der søndag blev målt 32,4 grader i København, oplyser TV2 Vejr.

Det varme og solrige sommervejr fortsætter mandag med temperaturer omkring 28 grader - inden en front med regn og torden passerer i løbet af tirsdagen.

Onsdag den 19. august er sidste dag Trygfondens Kystlivreddere er på de danske strande.