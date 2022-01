Skal du ud at køre? Pas på de glatte veje

Der er glatte veje i det meste af Danmark - og særligt i Jylland.

Det oplyser Troels Hartvig Albertsen, vagthavende ved Vejdirektoratets trafikcenter

- Der er glatførevarsel i det meste af Jylland, store dele af Fyn og Nordsjælland, men det er glat i det meste af Danmark, siger han.

Han anbefaler derfor alle, som skal ud at køre lørdag morgen at være forsigtig på vejene og køre efter forholdene.

- Vi har haft en del uheld henover natten, så det er kommet bag på folk, at det har været glat. Vi kører på fuld tryk med saltspredere i det meste af landet, siger han.

Ved Sydøstjyllands og Sød- og Sønderjyllands politikredse er uheldene også at finde. Vagtchefen ved Sydjyllands politi, Jeppe Thranum, fortæller, at de har ud på natten har reageret på syv uheld. Det samme antal oplyser vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands politi, Henrik Sønderskov, også, at de har reageret på.

Begge politikredse fortæller, at ingen er kommet til skade.