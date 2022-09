Skuffede frivillige efter dom i sag om ulovlige gadehunde: - Hvordan kan hun slippe afsted med det?

- Jeg er skuffet over den måde, vores retssystem er sat sammen på. Til trods for, at alt er kommet frem og dokumenteret, så slipper hun så let, siger hun.



Skal fremvise regnskab

Christina Andreasen var også frivillig i foreningen i knap fem måneder og endte med at sidde i bestyrelsen. Hendes mand Thorfinn Andreasen var ligeledes kortvarigt frivillig. Både Christina og Thorfinn har været plejefamilie for ni hunde fra New Hope over en periode på over et år.

- Jeg er glad for at hun har fået en dom, men jeg havde gerne set, at den var højere. Jeg bliver irritabel, siger hun.

Stifteren af hundeforeningen blev også dømt til at indsende regnskab for tre ulovlige indsamlinger til blandt andet dyrlægebehandlinger på Facebook. Indsender hun ikke regnskaberne, skal hun betale 1.000 kroner i bøde hver måned fra den 1. november.

- Jeg glæder mig til at se, hvordan hun fremviser et regnskab for de ulovlige indsamlinger, for det tror jeg ikke, at hun kan, lyder det fra Christina Andreasen.

Har ikke fortrudt, at de stod frem

Stephanie Sønderskov Carlsen og Christina Andreasen har ikke fortrudt, at de stod frem i sagen, så der blev sat en stopper for ulovlighederne. De mener dog ikke, at dagens dom kommer til at hjælpe meget på problemet.