Smittekurven er næsten lodret langs den dansk-tyske grænse

Sønderborg Kommune samler fredag morgen sin krisestab for at diskutere smittesituationen i kommunen, hvor der er konstateret 357 nye smittede den seneste uge. Det giver en incidens på 485, som i korrigeret tilstand hedder 375 - meget tæt på bekymringsgrænsen.

- Kurven er næsten lodret, siger Michael Skriver Hansen, kommunens sundhedschef, der forestiller sig, at det eksempelvis kan ende med, at forældre skal aflevere deres børn uden for dagsinstitutioner og at skolelever isoleres i deres klasser.

- Vi finder smitte i alle aldersgrupper undtagen hos borgerne over 80 år. Der er en koncentration i de grupper, der ikke er vaccinerede - altså de 6-11-årige. Børnene trækker tager så smitten med hjem og smitter både søskende og forældre, fortæller sundhedschefen.

Meget smitte ved grænsen

Covid-19 er kraftigt på vej frem igen, og det mærker man specielt i den sydlige del af landsdelen.

Epidemikommisionens grænse for, hvornår der skal overvejes lokale tiltag i kommuner med høj smitte, blev i sidste uge sænket til en testjusteret incidens på 400. Det tal overskrider fire kommuner i Syd- og Sønderjylland. Det gælder Sønderborg, Tønder, Aabenraa og Fanø.

Fanø ligger på en suveræn førsteplads i Danmark. Her er der 43 nye smittede de seneste syv dage, og det giver landets højeste incidenstal på 1.253.

De tre kommuner langs grænsen til Tyskland kæmper også med coronasmitten. Værst ser det ud i Tønder, hvor der nu er 210 nye smittede den seneste uge og på samme tid 570 smittede pr. 100.000 indbyggere.

Horsens og Varde nærmer sig den kritiske grænse med høje incidenstal.

Højeste antal smittede i år

Det er sjette dag i træk med årets højeste antal smittede i Syd- og Sønderjylland.

Der er i alt 2.982 nye smittede med coronavirus de seneste syv dage.

På landsplan er der registreret yderligere 4.013 smittede det seneste døgn.