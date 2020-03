Sønderjysk duo står bag den mest spillede Melodi Grand Prix-sang

Som noget nyt er de ti sange fra årets Melodi Grand Prix blevet offentliggjort en måned før selve showet.

Nu viser afspilningstal fra DR's radiokanaler, hvilke sange der er blevet spillet mest.

Og øverst på listen finder vi den sønderjyske duo Maja og De Sarte Sjæle med sangen 'Den eneste goth i Vejle'.

Dengang du lyttede til The Smiths

Og lidt The Cure og New Order

Var du den eneste goth i Vejle

Med et "Meat is murder"-badge Maja og de sarte sjæle

Sangen er blevet spillet 234 gange i uge 7, 8 og 9. Nummer to på listen er BEN & TAN med sangen 'Yes', der er blevet spillet 129 gange.

Goth En subkultur, der opstod i 1980'ernes Storbritannien og som oftest kædes sammen med hang til sort tøj, tung makeup og nitter. Ordet hentyder til ordet gotisk i betydningen 'dyster, uhyggelig'. Kilde: Den Store Danske

Bag navnet på duoen gemmer Maja Rudolph og Timo Andersen sig. Maja Rudolph bor i Haderslev og underviser til daglig i dansk og musik på Hærvejsskolen i Rødekro. Timo Andersen, der skriver musikken, bor i Esbjerg.

De to mødte hinanden i Nygadehuset i Aabenraa, hvor de indspillede to sange, der resulterede i en pladekontrakt.

Spiller for tom sal

DR har besluttet at publikum må blive hjemme bag skærmene og se sangkonkurrencen for at skærme publikum for spredning af corona-virus.

Det sker, efter regeringen har meldt ud, at myndighederne anbefaler at aflyse alle arrangementer med flere end 1000 mennesker.

Det betyder, at sangerne skal optræde for en tom sal i Royal Arena i København.

Hør sangen 'Den eneste goth i Vejle' med Maja og De Sarte Sjæle her.