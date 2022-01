Sønderjysk kommune topper listen over boligsalg på landsplan

Bitgit Daetz fortæller yderligere, at boligsituationen er på vej hen til et antal og et mønster, som man så i årene før corona.

- Derfor kan det i 2022 udvikle sig i en anden retning, end vi forventer. Når det er sagt, er tegnene fra 2021 dog, at vi er på vej mod mere velkendte tilstande, og derfor forventer vi også, at der bliver solgt færre boliger i 2022 end i de sidste to år, siger Birgit Daetz.