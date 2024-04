Sønderjyskes guldhelt har været fyldt op af angst

Dermed blev DM-finaleserien afgjort efter seks kampe og en samlet sejr på 4-2 til Sønderjyske.

- Jeg er fuldstændig lettet. De sidste par dage har været fyldt med en masse angst. Det er sgu hårdt at stå i sådan en finale her, men det har været fucking fantastisk, og det er fuldstændig vildt at vinde, siger Jacob Schmidt-Svejstrup til metalligaen.tv.

Lignede ikke mesterskabskandidat

Sønderjyske var allerede i anden periode foran med hele 3-0, men Esbjerg Energy sled sig tilbage i kampen og kom på 3-3 lige før pausefløjt i anden periode.

- Det var ikke sjovt at sidde i omklædningsrummet mellem anden og tredje periode. Jeg synes egentlig, vi havde meget spil i anden periode, men de fik to mål, hvor de vendte kampen, og så udnyttede de et powerplay. Så hurtigt kan ishockey gå, siger Jacob Schmidt-Svejstrup.