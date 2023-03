Stor forskel i sagsbehandlingstider på byggeprojekter - så længe skal du vente i din kommune

Der er stor forskel på, hvor lang tid det tager at få godkendt sagsbehandlingstider på byggeprojekter i landsdelens 14 kommuner.

Samlet set er behandlingstiden steget med knap 32 procent, og det giver en gennemsnitsstigning fra lidt over 39 dage i 2021 til knap 52 dage i 2022 for hver kommune.

Det viser tal fra DI Byggeri.

Den største stigning finder man på Fanø, hvor kommunens behandlingstider er steget fra 28 dage til 128 dage, mens Esbjerg, Tønder, Varde og Vejle Kommuner er de eneste kommuner i landsdelen, der har formået at nedbringe behandlingstiderne.

- Det er bemærkelsesværdigt, at forskellene er så store i så lille et land som Danmark. De lange ventetider sætter både boligejerne og håndværkerne i en meget usikker situation, siger Anders Stouge, der er direktør i DI Byggeri, til Ritzau.



Alle kommuner kæmper for at nedbringe behandlingstiderne. Hvis det ikke lykkes, kan det blive dyrt for mange involverede parter.

- Hvis man som nybygger eller boligejer har en så stor usikkerhed om den samlede pris for byggeriet, vil nogle opgive, før de overhovedet er startet, og det kan koste dyrt i tabte ordrer for byggebranchen, siger direktøren.

Vejen Kommune er den kommune i det syd- og sønderjyske, der har den laveste behandlingstid på byggeprojekter med 13 dage.

Nedenfor kan du se, hvor lang sagsbehandlingstiden er i din kommune.