Syd- og Sønderjyllands Politi fanger 104 narkobilister i juledagene

Når politikredsen stopper en bilist for narkokørsel, tilbyder de også at sende bilistens oplysninger videre til et rusmiddelcenter. Indtil videre takker 13 procent af bilisterne ja til dette tilbud.

- ”For os gælder det ikke om at nappe så mange som muligt. Det gælder om at have så få ude i trafikken til skade for dem selv og andre,” siger Christian Østergaard, der foruden at være vicepolitiinspektør også er specialkonsulent i Det Kriminalpræventive Sekretariat i Syd- og Sønderjyllands Politi.