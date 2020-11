Vinteren har givet et lille spjæt fra sig og har trykket temperaturen nogle grader ned.

Natten til fredag har der været nattefrost flere steder. Derfor opfordrer DMI til ekstra opmærksomhed i morgentrafikken fredag.

Flere steder er der også blevet saltet i løbet af natten, oplyser politiet.

Mere køligt vejr bliver også overskriften for weekenden. Her vil der være temperaturer fra minus to til plus fem grader samtidig med, at der er lokal dis og tåge.