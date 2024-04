Trafikanter med tung højrefod skal rammes på følelserne

Kørselsadfærden skal ikke kun være vejarbejdernes problem ifølge politikommissær og leder for Færdsel Nord, Anders Borg.

- Hvis afspærringerne ikke er tilstrækkelige derude, skal de ikke stå med det selv. Hvis de er utrygge, må de meget gerne kontakte os.

- Vi gør, hvad vi kan

For at være mindst muligt i vejen for bilister, gør asfaltarbejderne deres bedste for ikke at være til gene for bilisterne.

Gør I selv noget for at afhjælpe problemet?

- Vi gør, hvad vi kan herude for at blive hurtigt færdige. Vores arbejdsuger er tit 50 til 60 timer, men afspærringerne giver os ro til at gøre tingene hurtigere, fastslår Thomas Ladefoged.