Trapperæs kan nedsætte dit sygefravær

Begynd med det, der er sjovt

Hvis du som medarbejder gerne vil i gang med at være aktiv i arbejdstiden, har Søren Willeberg et simpelt råd:

- Gør noget, som du tror vil gøre dine kolleger gladere, siger han - hvad end det er at spille petanque, træne til et maraton eller have sprintkonkurrencer.

- Det er vigtigt at finde noget, som medarbejderne synes er sjovt.

Samtidig er det forskelligt fra arbejdsplads til arbejdsplads, hvad der er mulighed for. Overvej derfor, hvad der vil passe ind i arbejdsrutinen på din arbejdsplads, uddyber Søren Willeberg.

For ikke at stoppe produktionen kan I lave træning i makkerpar, eller hvis I har fast frokosttid på kontoret, kan I måske stoppe ti minutter før og lave nogle øvelser væk fra computeren, der ikke kræver omklædning.

- Vi synes, man skal have en times kollegamotion i arbejdstiden om ugen, fastslår Søren Willeberg.