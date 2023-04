Ulvens blodige rester kan sætte skub i vild natur

Ulvens betydning for Yellowstone er et eksempel på en såkaldt trofisk kaskadeeffekt eller top-down effekt: Et rovdyr genintroduceres, og det har så positive effekter hele vejen ned gennem fødekæden.

I Yellowstone var der, inden ulvene blev sat fri i 1995, alt for mange wapiti-hjorte. Bestanden havde ikke de store naturlige fjender, og den blev heller ikke holdt nede ved jagt.

Men med ulvenes indtog blev bestanden reguleret. Samtidig begyndte hjortene at undgå visse områder, der var særlig ulve-dominerede. Det betød, at planterne ikke blev spist som skud af hjortene, og derved fik de mulighed for oftere at blive til træer.

Så med ulvene kom der flere træer i naturområdet.

I træerne kunne mange fuglearter leve - og også bævere begyndte at trives efterhånden, som der kom træer, de kunne bruge til deres dæmninger.

Kilde: Yellowstonepark.com