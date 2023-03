Fåreavler frygter udvidelse af ulvezoner vil medføre ekstra omkostninger

En mulighed, der er nævnt i debatten, er at udvide ulvezonen til at dække flere områder, så flere kan få tilskud til ulvehegn.

- Det vil jeg ikke være afvisende over for. Men modsat hører jeg også fra fåreavlerne, at det måske ikke bare er løsningen at lave ulvezonerne større, siger hun.

Anni Matthiesen mener i stedet, at man bør kigge på nogle af de 40 anbefalinger, der blevet lavet, dengang ulven i første omgang kom til landet.

- Lige nu er der fire anbefalinger, som man har taget i brug, og jeg håber også, ministeren vil kigge på, om der kunne være flere af de anbefalinger, som ministeren har i sit ministerium, som man faktisk kunne tages i anvendelse, siger hun.