Fåreavleren Torben har mistet ni dyr men kan ikke få tilskud til ulvehegn

Det er miljøstyrelsen, der har udpeget to specifikke områder i Danmark, hvor der er forhøjet risiko for ulveangreb, og derfor kan landmænd inden for de to områder få tilskud fra staten til at opsætte særlige hegn mod ulvene.

Hegn, der har vist sig særdeles effektive til at holde ulve ude. Indtil videre er der nemlig ikke registreret et eneste ulveangreb bag de specielle hegn.