Urene bør være på "vintertid" året rundt, siger forsker

Afskaffelsen af sommer- og vintertid er ofte oppe at vende og blev i Europaparlementet stemte man for en afskaffelse i 2019 i Europa.

Problemet er at finde ud af, om det så er sommertid eller vintertid, der skal være det faste ur.

- Sommertid lyder jo rart. Lyse aftener og duften af grill. Men hvis vi beholder sommertid, altså daylight saving time, året rundt, så vil det jo første blive lyst i Danmark omkring klokken 9.30 eller sådan noget i december, påpeger Camilla Kring.

- Jeg synes, daylight saving time skal afskaffes helt, og så bør vi beholde vintertid, som jo altså er standardtid. Jeg synes faktisk, at det er tankevækkende, at det ikke er afskaffet endnu, for forskning viser, at det har konsekvenser, afslutter hun.