19-årige har skrevet slutrundesang uden at gå op i fodbold

I stedet er det et musikalsk værk, som skal få sydslesviger til at føle sig stolte af at repræsentere det danske mindretal.

Gør opmærksom på mindretallet



Lisa Stammer og Nike Engels tænker i hverdagen ikke over, at de kommer fra mindretallet.



På gymnasiet var de begge elevambassadører, som havde til opgave at fremme kendskabet til mindretallet på både danske og tyske skoler på begge sider af grænsen. Det var også først i de situationer, de tænkte over at komme fra nogens vedkommende en overset del af kongeriget.



- Jeg kan rigtig godt lide mindretallet, og den måde vi lever her, men jeg er også glad for, at vi kan komme i kontakt med nogen uden for mindretallet, fordi jeg føler nogle gange, at det bliver for lukket, siger Nike Engels.

De to veninder mener derfor også, at 'Vor Sang' er med til at gøre folk opmærksomme på, at mindretallet stadig står mere end 100 år efter genforeningen i 1920.