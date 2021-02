Flensborg i kamp mod endnu et smitteudbrud: Teststrategien halter

Hvis man har været sammen med nogen, der er smittet, forlanger de tyske sundhedsmyndigheder, at man bliver testet. Er det tilfældet, får man tildelt et nummer og kan gå ned og blive testet. Den test koster ikke noget, fordi den kører over sygeforsikringen.

Men hvis man bare gerne vil testes, fordi man føler, man har symptomer, er det en helt anden sag. For det første er det svært at finde et sted at blive testet i Flensborg, og for det andet skal man selv betale mellem 29 og 39 euro for at få lavet en coronatest. Det svarer til mellem 215 og 290 kroner.

- Det afskærer en del mennesker fra at kunne blive testet, fordi der er mange, der ikke lige har 30 euro til overs. Og det kan jo simpelthen ikke være meningen, at de, der har penge, kan testes, og de, der ikke har, må gå med en lang næse, siger Flemming Meyer, landsformand for partiet Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW).