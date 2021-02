Smittetallet i Kolding fortsætter himmelflugten

På landsplan er der er fundet 468 nye smittetilfælde i Danmark det seneste døgn.

Det er 14. dag i træk, at der er under 500 smittetilfælde i de offentlige testcentre og sundhedsvæsenet, som tallene dækker over.

Dagens 468 smittetilfælde af den normale coronavirus er fundet blandt 127.040 prøver. Dermed var det 0,37 procent af de analyserede prøver, der var positive. Det er nogenlunde på niveau med resten af februar.

Tre procent er nu vaccineret

Tre procent har fået begge stik.



I Region Syddanmark er 3,07 procent færdigvaccinerede, og i Region Midtjylland er 2,98 procent færdigvaccinerede. Det er for begge regioner en smule flere end landsgennemsnittet, hvor 2,97 procent er færdigvaccinerede.

Herunder kan du se, hvor mange der er vaccinerede i kommunerne i TV SYDs område