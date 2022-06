Første danske minister i Kiel udpeget

Aldrig før har en dansker været minister i den tyske delstat Slesvig-Holsten. Men mandag aften blev det officielt: Rostocks borgmester Claus Ruhe Madsen får posten som minister for erhverv, trafik, arbejde, teknologi og turisme, skriver Flensborg Avis.



Den 49-årige dansker er partiløs og bliver en del af en ny sort-grøn delstatsregering i Slesvig-Holsten under ledelse af ministerpræsident Daniel Günther (CDU).

Under CDUs Landesparteitag mandag meddelte ministerpræsidenten, at den nye regeringskoalition mellem CDU og De Grønne har som målsætning at gøre Slesvig-Holsten til den første grønne industrielle delstat.

- Vi skal se mere mod de skandinaviske lande i fremtiden. Som en del af vores Østersø-strategi skal vi samarbejde mere med de skandinaviske lande. Især skal vi udbygge samarbejdet med Danmark, sagde Daniel Günther ifølge avisen.

Claus Ruhe Madsen har ikke tysk pas, men er stadig dansk statsborger med rødbedefarvet pas. I Rostock afløses han på borgmesterposten af sin viceborgmester Chris von Wrycz Rekowski. Danskeren overtog overborgmesterposten i den tyske by i 2019.