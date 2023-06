Sosu-assistent blev uventet viceborgmester

Valget faldt på Anne Andresen, der er enlig mor med tre børn og et deltidsjob som udekørende social- og sundhedsassistent.

- Det var en overraskelse. Da vi fik resultatet fra valget, kan jeg huske, at vi slet ikke lige talte sammen i gruppen, fordi vi var så overrasket, siger Anne Andresen.

Hun endte med at stille op som borgmesterkandidat, men blev fravalgt af byrådet og er til gengæld blevet viceborgmester. Det er første gang nogensinde for mindretalspartiet i Garding.

Keno skal være borgmester

Men i landsbykommunen Store Vi, hvor der bor omkring 3.500 indbyggere bliver det SSW'eren Keno Jaspers, der får nøglerne til borgmesterkontoret.

Selvom partiet fik et dårligere valg i netop den kommune end ved sidste valg i 2018, fik Keno Jaspers derimod flest personlige stemmer, og det var altså nok til at kunne samle et flertal for ham som borgmester - hvilket også er første gang for partiet.

- Vi var forbavsede over, at vi fik så godt et valg. Jeg er spændt på det, og jeg er glad for, at jeg bliver borgmester i Store Vi. Nu kan vi måske få mindretallets interesser højere op på dagsordenen, siger den 48-årige nyudpegede borgmester.