Tysk vicekansler vil have fjernet dansk grænsekontrol

Regeringen har senest 12. maj forlænget kontrollen med yderligere et halvt år.

Den daværende justitsminister Nick Hækkerup sendte i april et brev til EU-Kommissionen med regeringens begrundelse for grænsekontrollen.

I brevet lød det blandt andet, at Center for Terroranalyse under PET vurderede, at truslen for terror mod Danmark fortsat er alvorlig.