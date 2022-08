Ungdomspolitikere smider tøjet i oprør over grænsekontrol

- Så synes vi også, at man kunne bruge ressourcerne bedre på andre måder. Det koster så mange penge.

Samtidig mener ungdomspartiet også, at grænsekontrollen sender de helt forkerte signaler.

- Vi føler, at det deler Danmark og Tyskland meget hårdt op. For vi er gode samarbejdspartnere, og samarbejdet med Tyskland er så vigtigt for os, at det er et forkert symbol, siger Katharina Kley.



Nøgenkalender

Hun fortæller, at lørdagens nøgen-gimmick ved grænsen egentlig var et fotoshoot. Billederne skal bruges til en nøgenkalender, som udkommer senere på året.



- Meningen er, at vi vil sende nøgenkalenderen til nogle politikere og dele den ud til arrangementer. Man får tydeligvis meget omtale, og det er med til at starte en vigtig debat, siger Katharina Kley.

Hun kan også fortælle, at fotoshootet fortsætter ved flere grænseovergange søndag.