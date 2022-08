Lilholt var døden nær: - Den bedste genoptræning er sgu at spille for mange tusinde

Tæt på at dø

Den 69-årige musiker blev tidligere på året alvorligt syg. Han fik konstateret kræft, fik tarmslyng og løb også ind i blodpropper, corona og bughindebetændelse.

- Jeg var ved at dø, men jeg var heldig. Efter mange operationer, har jeg fået livet tilbage, og den bedste genoptræning er sgu at spille for 10.000 mennesker, sagde han.

Lægerne gav ham lov at turnere igen fra juni, og til næste år kan Lilholt og band fejre 40 års jubilæum. Næste år er det samtidig 50 år siden, han selv begyndte at leve som professionel musiker.