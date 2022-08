Sønderjysk sanger overvældet: - 3.000 mennesker og så kunne de bare alle mine sange

- Der er et godt sønderjysk udtryk for det, nemlig full circle. Han kommer her fra Tønder, han har udlevet den helt store rockdrøm. For mig handlede det om, at jeg har skrevet en Springsteen-sang om, og Michael er den eneste dansker, som har sunget Hungry Heart med Bruce Springsteen, fortæller Rikke Thomsen.

De to musikere har aldrig synget sammen tidligere, men har den seneste stykke tid skrevet frem og tilbage til hinanden, og for hende var det en måde at binde en sløjfe på.

- Han har været sød til at komme med gode råd, og det er en stor gave at have en med hans store erfaring at spørge til råds.

65-årige Michael Falch fik selv sin debut på Tønder Festival i 2018.