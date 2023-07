13-årig pige uden redningsvest blev fanget på havet af fralandsvind

Mor og søn på SUP-board

Senere samme dag kom livredderne en mor og søn på et board cirka 150 meter fra land til undsætning.

De forsøgte at komme ind mod land, men igen var fralandsvinden ifølge TrygFonden for hård, og de fik brug for hjælp. To af livredderne sejlede ud til dem og fik dem hjulpet op i båden.

To redninger på samme tid

På et tidspunkt blev en ubemandet luftmadras observeret i vandet. To livreddere sejlede ud mod luftmadrassen og fik besked om, at der havde været to personer på den, som var faldet i vandet.

Det viste sig at være en mor med sin lille datter, som forsøgte at svømme mod land, men uden held.

Begge kom op i livreddernes båd og var meget trætte og forskrækkede.

På vej ind mod land bjærgede livredderne endnu en SUP med tre personer på, der heller ikke kunne komme ind til land.



13-årig uden redningsvest i havsnød på board

Den sidste aktion søndag var en 13-årig pige på et board. Livredderne sejlede ud til pigen, der viste sig at være uden redningsvest.

Hun havde ikke kræfter til selv at komme ind til land. Pigen blev hjulpet op i båden og sammen med sit board sejlet ind til land, hvor pigens mor befandt sig.